В Уфе отключат воду в 3 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 28 апреля по четвертое мая 2025 года.
28 апреля
Калининский район, холодная и горячая вода, до 18.00:
Первомайская – 75а, 75б, 76/1, 79, 80, 80а, 81, 81/1, 82, 83, 84, 84/1, 84/3, 85, 86, 87, 90а.
Интернациональная – 123/1.
Черниковская – 22.
Кремлевская – 19.
29-30 апреля
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 29 апреля до 0.30 30 апреля:
Российская – 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/11.
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 29 апреля до 8.00 30 апреля:
Борисоглебская – 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30а, 31, 32, 34, 37.
Кольцевая – 159/1, 175а, 177.
Коммунаров – 26.
Комментарии (0)