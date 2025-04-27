В Уфе снова пойдет снег

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая неделя будет пасмурной, а в одну из ночей даже пойдет снег.

Понедельник, 28 апреля: до +6°, облачно, дождь, в ночь на вторник – -1°, снег с дождем.

Вторник, 29 апреля: до +11°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +4°, без осадков.

Среда, 30 апреля: до +12°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – +7°, временами небольшой дождь.

Четверг, 1 мая: до +15°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +4°, без осадков.

Пятница, 2 мая: до +17°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +7°, временами небольшой дождь.