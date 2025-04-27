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В Уфе снова пойдет снег

Апрель все никак не может определиться: он еще весна или уже осень. Вслед за Москвой и другими регионами ненастье накроет и Уфу.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе следующая неделя будет пасмурной, а в одну из ночей даже пойдет снег.

Понедельник, 28 апреля: до +6°, облачно, дождь, в ночь на вторник – -1°, снег с дождем.

Вторник, 29 апреля: до +11°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +4°, без осадков.

Среда, 30 апреля: до +12°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – +7°, временами небольшой дождь.

Четверг, 1 мая: до +15°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +4°, без осадков.

Пятница, 2 мая: до +17°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +7°, временами небольшой дождь.

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