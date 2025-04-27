В Уфе благоустроят Дендропарк имени Георгия Рутто

Общая площадь дендропарка, заложенного 75 лет назад, составляет почти семь гектаров, из которых один занят дубравой, остальные – лиственничной, сосновой, березовой, липовой и кленовой посадками. В 2018 году здесь высадили порядка 400 саженцев сосны.

Сегодня в Дендропарке имени Рутто нет освещения, скамеек, мало урн. В этом году планируют передать объект в муниципальную собственность, после чего мэрия планирует приступить к благоустройству.

«Думаем сделать основное кольцо вокруг территории, по которому можно было бы совершать пробежки, установить спортивные площадки, туалет, скамейки и урны», – собщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Работа рассчитана на два года, но не начнется, пока не утрясут все юридические вопросы.