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В Уфе благоустроят Дендропарк имени Георгия Рутто

Дендропарк имени Георгия Рутто – это особо охраняемая природная территория, расположенная рядом с Уфимским лимонарием.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Общая площадь дендропарка, заложенного 75 лет назад, составляет почти семь гектаров, из которых один занят дубравой, остальные – лиственничной, сосновой, березовой, липовой и кленовой посадками. В 2018 году здесь высадили порядка 400 саженцев сосны.

Сегодня в Дендропарке имени Рутто нет освещения, скамеек, мало урн. В этом году планируют передать объект в муниципальную собственность, после чего мэрия планирует приступить к благоустройству.

«Думаем сделать основное кольцо вокруг территории, по которому можно было бы совершать пробежки, установить спортивные площадки, туалет, скамейки и урны», – собщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Работа рассчитана на два года, но не начнется, пока не утрясут все юридические вопросы.

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