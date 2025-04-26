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В Башкортостане за неделю подешевели гречка и яйца, дорожают овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 14 по 21 апреля 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: лук (8,13%), свекла (6,51%), морковь (4,49%), картофель (3,38%), капуста (2,88%).

Также поднялись цены на вермишель (1,16%), хлеб (1,15%) и сметану (0,83%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели гречка (2,74%), помидоры (2,51%), бананы (2,36%), сливочное масло (2,26%), яйца (1,83%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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