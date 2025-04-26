Сразу на 13 автобусных маршрутах в Уфе подорожает проезд

Повышение произойдет 26 мая 2025 года и коснется следующих маршрутов:

– №55 (Роддом №4 – Белореченский – ул. Сагита Агиша – ТК «Центральный»)

– №209 (ОК «Сипайловский» – АвтоВАЗ – Асфальтобетонный завод);

– №211 (Тимашево – Кузнецовский затон);

– №228 (Химпром – ТСК «Пушкинский»);

– №229 (ОК «Сипайловский» – ТСК «Северный» – Химпром);

– №230 (ОК «Сипайловский» – Белореченский – Железнодорожный вокзал – Дзержинского);

– №232 (ОК «Сипайловский» – ЖК «Цветы Башкирии»);

– №235 (ОК «Сипайловский» – ТЦ «Башкортостан» – Дема);

– №243 (ОК «Сипайловский» – ЖК «Цветы Башкирии»);

– №249 (Асфальтобетонный завод – ТСК «Пушкинский»);

– №262к (ОК «Сипайловский» – ТСК «Пушкинский»);

– №266 (ОК «Сипайловский» – ТСК «8-е Марта»);

– №270 (Белореченский – Школа №75).

Стоимость проезда за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 45 рублей.

Повышение стоимости за проезд перевозчик связывает с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также с ростом лизинговых платежей.