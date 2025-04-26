Сразу на 13 автобусных маршрутах в Уфе подорожает проезд

Очередной частный перевозчик проинформировал администрацию города о том, что намерен повысить стоимость билетов на проезд в автобусах.
Повышение произойдет 26 мая 2025 года и коснется следующих маршрутов:
– №55 (Роддом №4 – Белореченский – ул. Сагита Агиша – ТК «Центральный»)
– №209 (ОК «Сипайловский» – АвтоВАЗ – Асфальтобетонный завод);
– №211 (Тимашево – Кузнецовский затон);
– №228 (Химпром – ТСК «Пушкинский»);
– №229 (ОК «Сипайловский» – ТСК «Северный» – Химпром);
– №230 (ОК «Сипайловский» – Белореченский – Железнодорожный вокзал – Дзержинского);
– №232 (ОК «Сипайловский» – ЖК «Цветы Башкирии»);
– №235 (ОК «Сипайловский» – ТЦ «Башкортостан» – Дема);
– №243 (ОК «Сипайловский» – ЖК «Цветы Башкирии»);
– №249 (Асфальтобетонный завод – ТСК «Пушкинский»);
– №262к (ОК «Сипайловский» – ТСК «Пушкинский»);
– №266 (ОК «Сипайловский» – ТСК «8-е Марта»);
– №270 (Белореченский – Школа №75).
Стоимость проезда за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 45 рублей.
Повышение стоимости за проезд перевозчик связывает с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также с ростом лизинговых платежей.
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