В Уфе 25-26 апреля пройдут массовые проверки водителей

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «предупреждение нарушений правил дорожного движения, нацеленных на пресечение управления водителями автотранспортных средств в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 53 ДТП, пострадали девять человек, один погиб.

Задержаны семь водителей в нетрезвом состоянии, еще трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали восемь пешеходов-нарушителей.