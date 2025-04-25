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В Уфе 25-26 апреля пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 25 апреля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «предупреждение нарушений правил дорожного движения, нацеленных на пресечение управления водителями автотранспортных средств в состоянии опьянения, перевозку детей и пассажиров с нарушением требований законодательства».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 53 ДТП, пострадали девять человек, один погиб.

Задержаны семь водителей в нетрезвом состоянии, еще трое отказались от прохождения медицинского освидетельствования, оштрафовали восемь пешеходов-нарушителей.

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