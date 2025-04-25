В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на 21 апреля 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,83 рубля за литр (+0,15 рубля за неделю);

– АИ-92 – 55,47 рубля за литр (+0,15 рубля);

– АИ-95 – 59,9 рубля за литр (+0,14 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,25 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 68,34 рубля за литр (без изменений).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,75 рубля за литр) и по России (59,61 рубля за литр).