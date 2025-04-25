Парламент Башкортостана принял закон о Госреестре национального наследия

Закон был принят в окончательном чтении.

«Это уникальный документ, не имеющий аналогов в региональном законодательстве других субъектов РФ. Он разработан в развитие положений Конституции Республики Башкортостан о сохранении памяти предков, поддержке преемственности и солидарности поколений.

Уникальные памятники природы, объекты духовного, культурного, исторического наследия – то, чем знаменит наш край, что определяет его своеобразие, национальный колорит, войдет в Государственный реестр», – сообщил парламента Константин Толкачев.

На данный момент известно, что в реестр войдут башкирский язык, башкирское народное музыкальное, музыкально-поэтическое творчество, традиционные обрядовые праздники, включая обряд башкирской свадьбы и праздник встречи весны. В реестр войдут также знаменитые башкирские мед, курай и кумыс.

Всего в проект включено 36 объектов национального наследия. Среди них есть комплексные объекты, например система укрепленных поселений – памятников археологии эпохи бронзы.

Пополнением реестра будет заниматься специальная межведомственная комиссия, состав которой утвердит правительство республики.