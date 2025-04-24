«Месяц-полтора – и разметки уже нет на дороге»: в ГИБДД Башкортостана недовольны статистикой по ДТП

По его словам, на сегодняшний день доля ДТП, произошедших из-за отсутствия разметки или ям на дорогах, составляет 32,1% – это высокий показатель.

«Нужно принимать меры по ямочному ремонту, по нанесению и сохранению дорожной разметки. У нас нанесенный термопластик должен отслужить год, при этом через три-четыре месяца его уже нет на дороге.

Если разметка сделана краской, она должна выполнять свои функции полгода, у нас через месяц-полтора ее уже нет, она смыта. То есть вопрос либо в качестве нанесения, либо в качестве выбираемых материалов», – сказал Свириденко.