Платная парковка в Уфе: на каких улицах, во сколько обойдется и как оплачивать

Сегодня, 24 апреля, в Уфе проходит пресс-конференция на тему: «Организация единого парковочного пространства». В скором времени за парковку в историческом центре города придется платить.
Платные парковки пока создадут на девяти улицах в историческом центре города:
Достоевского (от Ленина до Цюрупы) – 53 места;
Карла Маркса (от Заки Валиди до Достоевского) – 200 мест;
Кирова (от Мустая Карима до Цюрупы) – 79 мест;
Коммунистическая (от Аксакова до Дорофеева) – 176 мест;
Ленина (от Пушкина до Революционной) – 142 места;
Мустая Карима (от Коммунистической до Достоевского) – 152 места;
Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы) – 24 места;
Пушкина (от Аксакова до Новомостовой) – 193 места;
Чернышевского (от Гоголя до Цюрупы) – 169 мест.
Стоимость часа парковки на этих улицах составит 40 рублей, то есть за стандартный рабочий день – 360 рублей.
Время будут фиксировать стационарные камеры.
Как ожидается, тестирование системы начнется уже в мае 2025 года, а вводить ее поэтапно начнут в июне. Оплатить можно будет через приложение, сайт или SMS.
Штраф за неуплату составит 1500 рублей. Любителям закрывать номера на колесо, возможно, будут ставить блокиратор – либо эвакуировать.
Бесплатно можно будет припарковаться на 20 минут или на любой период в нерабочее время (с 21.00 до 7.00), а также в выходные.
Смогут не платить отдельные категории граждан – инвалиды, ветераны и так далее. Не менее 10% мест выделят для маломобильных граждан.
В будущем могут сделать платной парковку и на проспекте Октября. Другие улицы пока не рассматриваются.
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