Платная парковка в Уфе: на каких улицах, во сколько обойдется и как оплачивать

Платные парковки пока создадут на девяти улицах в историческом центре города:

Достоевского (от Ленина до Цюрупы) – 53 места;

Карла Маркса (от Заки Валиди до Достоевского) – 200 мест;

Кирова (от Мустая Карима до Цюрупы) – 79 мест;

Коммунистическая (от Аксакова до Дорофеева) – 176 мест;

Ленина (от Пушкина до Революционной) – 142 места;

Мустая Карима (от Коммунистической до Достоевского) – 152 места;

Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы) – 24 места;

Пушкина (от Аксакова до Новомостовой) – 193 места;

Чернышевского (от Гоголя до Цюрупы) – 169 мест.

Стоимость часа парковки на этих улицах составит 40 рублей, то есть за стандартный рабочий день – 360 рублей.

Время будут фиксировать стационарные камеры.

Как ожидается, тестирование системы начнется уже в мае 2025 года, а вводить ее поэтапно начнут в июне. Оплатить можно будет через приложение, сайт или SMS.

Штраф за неуплату составит 1500 рублей. Любителям закрывать номера на колесо, возможно, будут ставить блокиратор – либо эвакуировать.

Бесплатно можно будет припарковаться на 20 минут или на любой период в нерабочее время (с 21.00 до 7.00), а также в выходные.

Смогут не платить отдельные категории граждан – инвалиды, ветераны и так далее. Не менее 10% мест выделят для маломобильных граждан.

В будущем могут сделать платной парковку и на проспекте Октября. Другие улицы пока не рассматриваются.