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Из Уфы отправился 148-й гуманитарный конвой

Адресную помощь мобилизованным и добровольцам из Башкортостана организовали к 80-летию Победы.

Фото: администрация главы Башкортостана

Фото: администрация главы Башкортостана

Колонна из 25 машин везет 34 автомобиля, технику, питьевую воду, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.

Сбор помощи организовали госорганы, администрации Чекмагушевского, Караидельского, Зилаирского, Бижбулякского, Буздякского, Зианчуринского, Бураевского, Баймакского, Дуванского, Туймазинского, Ермекеевского, Уфимского районов, городов Октябрьский и Уфа. Поддержали инициативу общественные организации и неравнодушные жители.

Вместе с грузом отправили также учебные пособия, школьные принадлежности и оргтехнику на сумму 1,1 млн рублей для детских садов и школ подшефной территории – городу Красный Луч ЛНР.

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