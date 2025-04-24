Из Уфы отправился 148-й гуманитарный конвой

Колонна из 25 машин везет 34 автомобиля, технику, питьевую воду, продукты питания, медикаменты и посылки от родственников.

Сбор помощи организовали госорганы, администрации Чекмагушевского, Караидельского, Зилаирского, Бижбулякского, Буздякского, Зианчуринского, Бураевского, Баймакского, Дуванского, Туймазинского, Ермекеевского, Уфимского районов, городов Октябрьский и Уфа. Поддержали инициативу общественные организации и неравнодушные жители.

Вместе с грузом отправили также учебные пособия, школьные принадлежности и оргтехнику на сумму 1,1 млн рублей для детских садов и школ подшефной территории – городу Красный Луч ЛНР.