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Стало известно, когда завершат реконструкцию улицы Пугачева в Уфе

Многострадальная улица Пугачева остается головной болью для жителей Кузнецовского затона и многих других районов города. Горожане штурмуют администрацию в соцсетях ежедневно.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе назвал новый срок завершения всех работ на этой улице – сентябрь 2025 года.

На сегодняшний день, по его словам, там идет обустройство коммуникаций. Так, на участке от улицы Бельской до Сочинской генеральной подрядной организацией ведутся работы по устройству водоотводных лотков и пескоуловителей, а на участке от Бельской до транспортной развязки на пересечении улиц Пугачева и Генерала Рыленко – по устройству водопровода и земляного полотна.

«Из-за паводка карьеры находятся в затопленном состоянии, не осуществляется завоз песчано-гравийной смеси для устройства основания дорожных одежд. К этим работам планируем приступить через две недели», – цитирует Паппе правительство Башкортостана.

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