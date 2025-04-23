Стало известно, когда завершат реконструкцию улицы Пугачева в Уфе

Начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе назвал новый срок завершения всех работ на этой улице – сентябрь 2025 года.

На сегодняшний день, по его словам, там идет обустройство коммуникаций. Так, на участке от улицы Бельской до Сочинской генеральной подрядной организацией ведутся работы по устройству водоотводных лотков и пескоуловителей, а на участке от Бельской до транспортной развязки на пересечении улиц Пугачева и Генерала Рыленко – по устройству водопровода и земляного полотна.

«Из-за паводка карьеры находятся в затопленном состоянии, не осуществляется завоз песчано-гравийной смеси для устройства основания дорожных одежд. К этим работам планируем приступить через две недели», – цитирует Паппе правительство Башкортостана.