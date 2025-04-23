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В «Доме башкирской яшмы» будут экспозиции из Эрмитажа и Русского музея

Старт «Дому башкирской яшмы» дали в марте 2025 года. Стали известны подробности этого проекта.

Фото: 2gis.ru/Pan Ufimiec

Фото: 2gis.ru/Pan Ufimiec

«Дом башкирской яшмы» – это музейно-выставочный комплекс, который в здании Пушкина, 106, недалеко от Советской площади и Национального музея в Уфе.

Кроме уникального, целиком отделанного яшмой зала, здесь организуют пространства, которые будут посвящены башкирской природе, героям, драгоценным коллекциям, изобразительному искусству. Будут и временные экспозиции из Эрмитажа и Русского музея.

Одну из стен украсит огромное панно 8,5х2,6 м в технике знаменитой «флорентийской мозаики», на котором будет изображена история Башкортостана с древних времен до современности.

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