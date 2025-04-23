В Уфе ограничат движение транспорта на Затонском мосту и улице Бессонова

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До седьмого мая будут перекрывать участок улицы Бессонова от Комсомольской до Окружной из-за ремонта.
В период подготовки, фрезерования старого покрытия и устройства выравнивающего слоя асфальта будут перекрывать по половине проезжей части, при укладке верхнего слоя – полностью.
Также на Затонском мосту будут перекрывать выделенную крайнюю левую полосу:
– с 23.59 23 апреля до 5.00 24 апреля;
– с 23.59 24 апреля до 5.00 25 апреля.
В это время городские службы проведут там уборку.
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