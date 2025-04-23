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В Башкортостане заключат 26 соглашений по инвестпроектам на 50,5 млрд рублей

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров перечислил основные тренды поддержки республиканских производителей.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Среди основных трендов глава правительства привел:

– ускоренную докапитализацию Фонда развития промышленности республики, который помогает запустить или поддержать производство с минимумом издержек;

– в перечень приоритетных включили 98 инвестпроектов в сфере промышленности, горизонт их реализации – до 2036 года. В 2025 году планируют заключить 26 соглашений по инвестпроектам на 50,5 млрд рублей;

– хотят построить федеральный центр химии на территории республики;

– продолжается работа по развитию промышленной инфраструктуры. Сейчас функционируют 23 кластера, 12 индустриальных и 19 технопарков.

«Промышленность остается одной из основ экономического потенциала Башкортостана. Прошлый год мы закрыли с ростом на 5,4%.

Наши основные драйверы – это обработка, машиностроение, легкая промышленность и производство лекарств.

Важный показатель – объем отгруженной продукции. С начала года он вырос на 4,6%», – написал Андрей Назаров в соцсетях.

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