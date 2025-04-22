В Башкортостане за сутки произошло 14 природных пожаров

Как сообщили сегодня, 22 апреля, в Госкомитете Башкортостана по ЧС, за последние сутки зарегистрированы и ликвидированы два очага лесных пожаров на общей площади более восемь гектаров в Баймакском и Зилаирском районах.

Также за прошедшие сутки произошло 12 возгораний сухой растительности на территории девяти муниципальных образований: в Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Благоварском, Зилаирском, Краснокамском, Стерлитамакском, Хайбуллинском и Чишминском районах. Общая площадь составила более 62 гектаров.

Всего за 111 дней этого года в Башкортостане произошло 1855 различных пожаров, при которых погибли уже 89 человек, из них семеро детей, еще 54 человека получили различные травмы. 377 человек спасены огнеборцами.