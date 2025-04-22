В Уфе появится новое общественное пространство

Очередным таким проектом станет новое общественное пространство, которое в скором времени появится в Ленинском районе на улице Карла Маркса (рядом с домом №32).

Согласно проекту, здесь появится зона для отдыха с малыми архитектурными формами, обновленными лестницами, скамейками, озеленением и удобной навигацией.

На сегодняшний день (22 апреля 2025 года) завершен монтаж каркаса основной лестницы и площадки. Впереди – отделочные и покрасочные работы, установка элементов благоустройства и финальное озеленение. Завершить работы на объекте планируют до конца текущего года.