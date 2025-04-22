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В Уфе появится новое общественное пространство

Горсовет Уфы продолжает реализацию проектов по наказам жителей депутатам. Большинство из них – это обустройство детских и спортивных площадок, создание удобных зон отдыха, озеленение территорий, благоустройство дворов и так далее.

Рендер: Горсовет Уфы

Рендер: Горсовет Уфы

Очередным таким проектом станет новое общественное пространство, которое в скором времени появится в Ленинском районе на улице Карла Маркса (рядом с домом №32).

Согласно проекту, здесь появится зона для отдыха с малыми архитектурными формами, обновленными лестницами, скамейками, озеленением и удобной навигацией.

На сегодняшний день (22 апреля 2025 года) завершен монтаж каркаса основной лестницы и площадки. Впереди – отделочные и покрасочные работы, установка элементов благоустройства и финальное озеленение. Завершить работы на объекте планируют до конца текущего года.

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