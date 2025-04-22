В Башкортостане детские выплаты придут раньше времени

Не удивляйтесь, если обнаружите, что выплаты детских пособий производятся не по привычному графику: такое случается каждый год.
Сроки перевода денег сдвинутся в связи с грядущими майскими праздниками, которые продлятся в общей сложности восемь дней.
Обычно деньги приходят до третьего числа каждого месяца – то есть апрельские выплаты должны перечислить не позднее третьего мая.
В этом году, так как дни в период с первого по третье мая будут выходными, деньги перечислят раньше – уже 30 апреля. То есть в этом месяце семьи с детьми получат выплаты и за март, и за апрель.
С июня пособия будут начисляться по стандартному графику.
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