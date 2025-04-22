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В Башкортостане детские выплаты придут раньше времени

Не удивляйтесь, если обнаружите, что выплаты детских пособий производятся не по привычному графику: такое случается каждый год.

Сроки перевода денег сдвинутся в связи с грядущими майскими праздниками, которые продлятся в общей сложности восемь дней.

Обычно деньги приходят до третьего числа каждого месяца – то есть апрельские выплаты должны перечислить не позднее третьего мая.

В этом году, так как дни в период с первого по третье мая будут выходными, деньги перечислят раньше – уже 30 апреля. То есть в этом месяце семьи с детьми получат выплаты и за март, и за апрель.

С июня пособия будут начисляться по стандартному графику.

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