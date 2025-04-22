Стало известно, как будут работать поликлиники Башкортостана в майские выходные

Поликлиники будут работать 1-3 и 8-10 мая с 8.00 до 17.00 (прием вызовов, в том числе неотножных, – до 16.00).

В эти дни также можно будет:

– пройти диспансеризацию и профосмотры;

– посетить женские консультации, пройти УЗИ;

– сдать биоматериалы новорожденных для проведения неонатального и расширенного неонатального скрининга (Чернышевского, 41);

– получить лекарства и специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия по рецепту – как в поликлинике, так и на дому;

– получить обезболивающие препараты согласно графику работы аптечных организаций ГУП «Башфармация» РБ.