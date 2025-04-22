В Уфе подростки повредили арт-объект

Как сообщает пресс-служба МВД, проезжая в ходе несения службы по улице Бессонова, оперативники увидели, как четверо молодых людей сломали часть «Памятника многодетной семье».

Три девушки 2006 и 2009 года рождения и юноша 2009 года рождения «волокли одну из статуй арт-объекта и, судя по их поведению, пытались спрятать ее».

Все молодые люди были доставлены в отдел полиции. С ними проводятся профилактические беседы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.