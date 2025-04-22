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В Уфе закроют парк имени Ленина

В Уфе продолжается благоустройство городских парков. Оно началось с районов – Черниковки, Демы, Сипайлово, Затона, Инорса, а теперь приступают к одному из важнейших парков республики.

Как сообщает глава республики Радий Хабиров, с 12 мая парк будет полностью закрыт: там будут вскрывать и перекладывать коммуникации, поэтому частично ограничивать доступ на территорию не получится.

«Знаю, что этот парк очень дорог нашим жителям, и они чувствительно относятся к его изменениям. Там много памятников, мемориальных объектов. Хочу подчеркнуть – все, что там есть, мы сохраним.

Только приведем в порядок территорию, вдохнем в нее новую жизнь, обновим инженерные системы, дорожки и, прежде всего, реконструируем фонтаны, которые находятся в полуразрушенном состоянии», – написал Хабиров в соцсетях.

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