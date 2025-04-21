В Уфе запустили противопожарные патрули

На территории Башкортостана с 18 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и так далее в лесах, в парках, на берегах рек и озер.
Как сообщает администрация Уфы, инженеры отдела профилактики пожаров Управления пожарной охраны Уфы и представители других городских служб регулярно выходят на пешее патрулирование.
В частности, в минувшие выходные огнеборцы совместно со специалистами Управления гражданской защиты и Центра общественной безопасности Уфы провели патрулирование в лесопарке имени Лесоводов Башкирии в Советском районе.
Подобные профилактические мероприятия будут проводиться ежедневно в каждом районе города.
За нарушение противопожарного режима предусмотрены следующие штрафы:
– для физических лиц – 10-20 тыс. рублей;
– для должностных лиц – 30-60 тыс. рублей;
– для ИП – 60-80 тыс. рублей;
– для юридических лиц – 400-800 тыс. рублей.
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