Прокуратура Уфы проводит проверку по факту возгорания школьного автобуса

По предварительным данным, автобус на ходу загорелся сегодня, 21 апреля, в девятом часу утра.

В момент происшествия в салоне детей не было, водитель получил ожог кисти и доставлен в медицинское учреждение.

Автобус выгорел полностью. Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации школьного транспорта.

Если будут основания, может быть возбуждено административное или даже уголовное дело.