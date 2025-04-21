18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Прокуратура Уфы проводит проверку по факту возгорания школьного автобуса

Прокуратура заинтересовалась информации о возгорании школьного автобуса на Затонском шоссе.

Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

По предварительным данным, автобус на ходу загорелся сегодня, 21 апреля, в девятом часу утра.

В момент происшествия в салоне детей не было, водитель получил ожог кисти и доставлен в медицинское учреждение.

Автобус выгорел полностью. Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации школьного транспорта.

Если будут основания, может быть возбуждено административное или даже уголовное дело.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: