Парламент Башкортостана хочет узаконить алкогольное мороженое

На сегодняшний день в федеральном законе четко указаны виды алкогольной продукции, причем перечень является закрытым, то есть появление новых видов не предусмотрено.

Однако постоянно появляются новые спиртосодержащие продукты – например, алкогольное мороженое.

«Мороженое традиционно является любимым детским лакомством, поэтому не исключено, что без должного регулирования и контроля спиртосодержащий продукт может попасть в руки ребенка.

Мы предлагаем уточнить понятийный аппарат федерального закона таким образом, чтобы он распространялся на любые новые спиртосодержащие пищевые продукты. В деле оборота алкоголя не должно быть слепых зон», – прокомментировал решение спикер парламента Константин Толкачев.