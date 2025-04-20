Загар не за горами: погода в Уфе 21-25 апреля

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе эта рабочая неделя будет по большей части солнечной. Жара чуть спадет ближе к выходным.

Понедельник, 21 апреля: до +24°, облачно с прояснениями без осадков, в ночь на вторник – +11°, без осадков.

Вторник, 22 апреля: до +25°, облачно с прояснениями без осадков, в ночь на среду – +11°, без осадков.

Среда, 23 апреля: до +22°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +8°, без осадков.

Четверг, 24 апреля: до +20°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +7°, без осадков.

Пятница, 25 апреля: до +18°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – +5°, без осадков.