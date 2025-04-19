В Уфе перекроют сразу несколько улиц

Завтра, 20 апреля, православный мир отметит главный христианский праздник – Светлую Пасху. Тысячи прихожан соберутся в 19 столичных храмах на праздничную службу.

Для безопасности пасхальных богослужений с сегодняшнего дня, 19 апреля, до 11.00 20 ограничат движение транспорта на нескольких улицах:

– Дюртюлинской;

– Кирова – от Ветошникова до Айской;

– Амурской и Крестьянской – вдоль кафедрального собора;

– Бехтерева – от перекрестка с Менделеева до Менделеева, 1/1;

– Маяковского – от Архитектурной до Калинина;

– на местном проезде вдоль ул. Баязита Бикбая, 32А.

Кроме того, сегодня частично ограничили движение на Новоалександровском шоссе, напротив дома №33 по улице Большой Чукотской.

20 апреля с 8.00 до 24.00 полностью перекроют проезжую часть на перекрестке улиц Лесотехникума и Энтузиастов.