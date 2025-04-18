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В Башкортостане продолжается рост цен на овощи, дешевеют яйца и курица

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с седьмого по 14 апреля 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: морковь (7,23%), капуста (5,57%), картофель (4,93%), огурцы (4,4%), свекла (3,08%).

Также поднялись цены на вермишель (2,33%), сахар (1,65%) и говядину (1,23%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яйца (1,72%), макароны (1,01%) и курица (0,92%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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