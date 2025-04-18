В Башкортостане замедлили прокатные электросамокаты

Максимальную скорость прокатных электросамокатов сократили до 20 км/ч – это на пять км/ч ниже, чем разрешено ПДД.

Об этом сообщает «Объясняем.рф» со ссылкой на представителей компании «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh, которые сдают самокаты напрокат по всей стране.

Контролировать скорость движения помогут специальные модули, встроенные в самокаты. Технология поможет снизить количество аварий и обезопасить пешеходов.