В Башкортостане резко снизилось количество «пьяных» ДТП

Хорошая новость: Башкортостан выбыл из топа субъектов, в которых в этот период зафиксировано максимальное количество дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году республика замыкала топ-10. Первые строчки сейчас за Москвой (1692), Краснодарским краем (1068) и Нижегородской областью (807).

Башкортостан по-прежнему входит в топ регионов-антилидеров по числу ДТП с водителями в состоянии опьянения – 10 строчка, но ситуация значительно улучшилась: в первом квартале зарегистрировали 32 таких ДТП, что на 28,9% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. В этом антирейтинге лидирует Краснодарский край (73).

Чуть улучшилась статистика и по наездам на пешеходов по вине самих пешеходов: таковых в республике зафиксировали 54 случая (-1,8%) – тоже замыкаем топ-10 антирейтинга. В нем лидируют Москва (196) и Московская область (104) с большим отрывом.