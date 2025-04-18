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На очередном автобусном маршруте в Уфе подорожает проезд

Еще один частный перевозчик проинформировал администрацию города о том, что намерен повысить стоимость билетов на проезд в автобусах.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Повышение произойдет седьмого мая 2025 года и коснется маршрута №206, который обслуживает пассажиров по маршруту «Паромная переправа – Базилевские сады».

Стоимость проезда за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 50 рублей.

Повышение стоимости проезда в мэрии объяснили ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также с ростом лизинговых платежей.

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