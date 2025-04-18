На очередном автобусном маршруте в Уфе подорожает проезд

Повышение произойдет седьмого мая 2025 года и коснется маршрута №206, который обслуживает пассажиров по маршруту «Паромная переправа – Базилевские сады».

Стоимость проезда за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 50 рублей.

Повышение стоимости проезда в мэрии объяснили ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также с ростом лизинговых платежей.