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В Башкортостане хотят сделать обязательной консультацию психолога для женщин перед абортом

Депутаты Госсобрания республики разработали и направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России поправки в федеральный закон об основах охраны здоровья.

Законопроектом предлагается в обязательном порядке предоставлять женщинам, решившимся на аборт, консультацию психолога.

Сейчас для проведения медицинского вмешательства по искусственному прерыванию беременности необходимо только информированное добровольное согласие.

«Между тем во многих случаях женщина, находящаяся в ситуации репродуктивного выбора, не застрахована от эмоциональных решений и может нуждаться в поддержке. Это не только вопрос ее психического благополучия – консультация специалиста позволит принять более осознанное, взвешенное решение.

Мы рассчитываем, что введение обязательного психологического консультирования поддержит женщин в непростой ситуации выбора и позволит сохранить тысячи детских жизней», – прокомментировал поправки спикер регионального парламента Константин Толкачев.

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