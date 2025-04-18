Радий Хабиров: «Наша экономика нуждается в трудовых ресурсах из других государств»

«Если кратко, то моя позиция такова. Мы готовы впустить в наш многонациональный дом любого, кто пришел к нам с миром, уважает наши традиции, культуру и обычаи.

Я уже не раз публично озвучивал свои позицию и видение проблемы миграционной политики.

Первое – наша экономика нуждается в трудовых ресурсах из других государств, мы это признаем. Это хороший показатель, нормальная практика во всем мире. Мы действительно нуждаемся в трудолюбивых, рукастых, головастых людях.

Мы не только намерены развивать экономику, но и готовы проводить системную работу по культурной адаптации иммигрантов, которые обязаны соблюдать наши законы и уважать наши обычаи и традиции.

До настоящего времени я не принял ни одного решения, которое ограничивало бы труд мигрантов, потому что пока считаю, что таких оснований нет. Но как только мы почувствуем, что нас не слышат, не хотят принимать наши простые правила – нам придется это сделать. И делать мы это будем решительно и резко», – заявил Радий Хабиров.