Инфляция в Башкортостане в марте ускорилась до 9,91%

Инфляция в Башкортостане в марте составила 9,91% в годовом выражении.

В феврале была зафиксирована на отметке 9,47%, ускорившись с 9,24% января.

Официального комментария от регулятора пока нет. Февральское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков продуктов при снижении предложения.

На ускорение инфляции в сфере непродовольственных товаров повлияли повышения акцизов на автомобильный бензин, сокращение предложения бензина на внутреннем рынке, связанное с частичным снятием запрета на его экспорт, сокращение импортных поставок обуви.

В сфере услуг рост цен замедлился – в основном за счет эффекта высокой базы в динамике цен на услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта. Кроме того, на стоимости заграничных туров отразилось укрепление рубля.