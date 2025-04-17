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Инфляция в Башкортостане в марте ускорилась до 9,91%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам марта 2025 года.

Инфляция в Башкортостане в марте составила 9,91% в годовом выражении.

В феврале была зафиксирована на отметке 9,47%, ускорившись с 9,24% января.

Официального комментария от регулятора пока нет. Февральское ускорение связывали с ростом издержек производителей и поставщиков продуктов при снижении предложения.

На ускорение инфляции в сфере непродовольственных товаров повлияли повышения акцизов на автомобильный бензин, сокращение предложения бензина на внутреннем рынке, связанное с частичным снятием запрета на его экспорт, сокращение импортных поставок обуви.

В сфере услуг рост цен замедлился – в основном за счет эффекта высокой базы в динамике цен на услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта. Кроме того, на стоимости заграничных туров отразилось укрепление рубля.

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