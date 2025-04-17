В Башкортостане запретят разводить костры в садах, на берегах рек и озер

Особый противопожарный режим будет действовать с завтрашнего дня, 18 апреля 2025 года.

Этот режим предусматривает запрет:

– на разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятий и организаций, на свалках и полигонах твердых бытовых отходов;

– на применение пиротехнических изделий 1-3 классов опасности вне специальных мест, определенных органами местного самоуправления;

– на использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесных насаждений, мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Штрафы составляют:

– для физических лиц – 10-20 тыс. рублей;

– для должностных лиц – 30-60 тыс. рублей;

– для ИП – 60-80 тыс. рублей;

– для юридических лиц – 400-800 тыс. рублей.