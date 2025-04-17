Сплошные проверки транспорта проходят под Уфой

«Прямо сейчас на автодороге Уфа-Оренбург проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта

Проверочные мероприятия проходят в целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок, а также для снижения уровня аварийности в данном направлении», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 38 ДТП, в двух из них пострадали пять человек. Задержаны семеро водителей в нетрезвом состоянии.