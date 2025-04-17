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Сплошные проверки транспорта проходят под Уфой

Сегодня, 17 апреля, Госавтоинспекция Уфы предупредила о проведении профилактических мероприятий на одном направлении.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

«Прямо сейчас на автодороге Уфа-Оренбург проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта

Проверочные мероприятия проходят в целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок, а также для снижения уровня аварийности в данном направлении», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 38 ДТП, в двух из них пострадали пять человек. Задержаны семеро водителей в нетрезвом состоянии.

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