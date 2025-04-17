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В Уфе полностью перекроют улицу Авроры

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Сегодня, 17 апреля, с 14.00 до 23.00 будет полностью перекрыта улица Авроры на участке от Степана Кувыкина до 1-ой Кронштадской.

Ограничение связано с укладкой верхнего слоя асфальта.

Также на сегодняшний день до 28 апреля закрыты:

– 4/6 проезжей части улицы Карла Маркса на перекрестке с Чернышевского около зданий с адресом Карла Маркса, 37к1 и Карла Маркса, 41;

– 1/2 проезжей части Чернышевского по нечетной стороне от Карла Маркса до Гоголя.

Эти ограничения связаны со строительством ливневой канализации.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

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