Радий Хабиров недоволен уборкой улиц в городах: «Я глава четырехмиллионной республики и не могу каждую неделю вас за смет ругать»

«Мы две недели назад договаривались, я глав муниципалитетов просил уделить больше внимания уборке, отряхнуться, как говорится, от нанесенной за зиму грязи.

Работа эта, как докладывает контрольное управление, началась, но я прошу вас ее интенсифицировать. Понимаю, что опять снег пошел... У меня тут неприглядные картинки есть в большом количестве, через две недели я буду каждого главу показывать на экране и задавать ему эти вопросы.

Кончайте всю эту историю я же глава четырехмиллионной республики и не могу каждую неделю вас за смет ругать. Вы ответственные серьезные люди, у вас под началом десятки тысяч людей.

По ремонту федеральных трасс я тоже бью тревогу. Надо обратить внимание и усилить работу по ремонту. Сейчас я вас прошу дать энергию на уборку территорий и ямочный ремонт. Я не зря говорю, что ямы, если ими не заниматься, быстро приобретут политический окрас. Для негативной оценки вашей деятельности, прежде всего.

Люди не знают, какие дороги региональные, а какие федеральные, с нас все спрашивают и это наша обязанность. Минтранс все усилия должен приложить к этому», – сказал Радий Хабиров.