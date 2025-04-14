Башкирский Хатико: пес ждет погибшего на пожаре хозяина

Как сообщает пресс-служба МЧС, возле сгоревшего дома до сих пор сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина.

Сотрудники МЧС пытались забрать пса, но он никого к себе не подпускает. Неравнодушные жители приносят ему еду и воду, пытаются окружить заботой и теплом.

В прошлом году мы писали про такого же верного друга: собака по кличке Белка несколько дней ждала своего хозяина, провалившегося под лед при попытке проехать через реку Уфу на велосипеде.