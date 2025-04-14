Башкирский Хатико: пес ждет погибшего на пожаре хозяина

24 марта в СНТ «Надежда» загорелся одноэтажный садовый дом. При тушении обнаружили под завалами тело 62-летнего мужчины.
Фото: МЧС России
Как сообщает пресс-служба МЧС, возле сгоревшего дома до сих пор сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина.
Сотрудники МЧС пытались забрать пса, но он никого к себе не подпускает. Неравнодушные жители приносят ему еду и воду, пытаются окружить заботой и теплом.
В прошлом году мы писали про такого же верного друга: собака по кличке Белка несколько дней ждала своего хозяина, провалившегося под лед при попытке проехать через реку Уфу на велосипеде.
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