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Банк России выпустил памятные монеты с Уфой

Банк России выпускает в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести».

Рендер: Банк России

Рендер: Банк России

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей поступили в обращение сегодня, 14 апреля 2025 года.

В серии всего четыре города: «Уфа», «Ульяновск», «Челябинск» и «Ярославль».

На монетах, посвященных Уфе, расположено рельефное изображение фрагмента памятника труженикам тыла.

Надписи: вверху – «Уфа», внизу, на ленте – «Города трудовой доблести».

На лицевой стороне – номинал, надписи «Банк России» и «2025».

Рендер: Банк России

Рендер: Банк России

Рендер: Банк России

Рендер: Банк России

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