Банк России выпустил памятные монеты с Уфой

Банк России выпускает в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести».
Рендер: Банк России
Монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей поступили в обращение сегодня, 14 апреля 2025 года.
В серии всего четыре города: «Уфа», «Ульяновск», «Челябинск» и «Ярославль».
На монетах, посвященных Уфе, расположено рельефное изображение фрагмента памятника труженикам тыла.
Надписи: вверху – «Уфа», внизу, на ленте – «Города трудовой доблести».
На лицевой стороне – номинал, надписи «Банк России» и «2025».
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