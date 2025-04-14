Банк России выпустил памятные монеты с Уфой

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей поступили в обращение сегодня, 14 апреля 2025 года.

В серии всего четыре города: «Уфа», «Ульяновск», «Челябинск» и «Ярославль».

На монетах, посвященных Уфе, расположено рельефное изображение фрагмента памятника труженикам тыла.

Надписи: вверху – «Уфа», внизу, на ленте – «Города трудовой доблести».

На лицевой стороне – номинал, надписи «Банк России» и «2025».