В Уфе потеплеет до +16°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой рабочей неделе будет пара солнечных деньков. Со вторника температура вернется к нормальным для апреля показателям.

Понедельник, 14 апреля: до +8°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – -1°, без осадков.

Вторник, 15 апреля: до +14°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +4°, без осадков.

Среда, 16 апреля: до +16°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +1°, без осадков.

Четверг, 17 апреля: до +12°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +1°, без осадков.

Пятница, 18 апреля: до +12°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +7°, небольшой дождь.