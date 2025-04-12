Башкортостан отправил в космос более 1,5 тонны меда

«Башкортостан отправил в космос более полутора тонн меда.

Это не шутка. Мед – важная составляющая питания космонавтов на орбите, он богат витаминами и микроэлементами. А поскольку именно башкирский мед, как известно, является самым вкусным и полезным, наша республика уже более 20 лет остается единственным поставщиком этого продукта на МКС.

С 2002 года компания "Башкирский мед" регулярно отправляет небольшие партии меда на Бюрюлевский экспериментальный завод пищевых концентратов. Там его упаковывают в специальные тюбики по 250 граммов. Четырех таких упаковок космонавтам Роскосмоса хватает на пару месяцев.

Кстати, наш башкирский мед также входит в спецрацион тех, кто готовится к полетам, и тех, кто проходит адаптацию по возвращении на Землю», – написал глава региона в соцсетях.