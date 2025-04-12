В Уфе хотят установить мемориал в честь Паши Техника

Об этом сообщает издание Shot, которое вчера, 11 апреля, вело трансляцию церемонии прощания с артистом.

Журналист пообщался с неким Артуром, и тот сообщил, что они с друзьями хотят увековечить память любимого музыканта в «Арт-Квадрате» и сейчас добиваются согласования.

По их задумке, арт-объект будет иметь и практическое значение: напоминать людям о том, что наркотики – зло.

В «Арт-Квадрате», впрочем, от идеи не в восторге: представители пространства уже заявили, что размещают только арт-объекты в память о тех, кто имеет особые заслуги перед городом.