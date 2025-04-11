В Уфе упавшие из-за снега деревья повредили несколько автомобилей

Управления гражданской защиты города сообщает о том, что за сутки поступило 10 сообщений о падении деревьев.

Люди не пострадали, чего не скажешь об их имуществе – были повреждены три автомобиля (Audi, Suzuki и «Лада-Гранта»).

Также зафиксировано два случая падения на ЛЭП наружного освещения, три – на парковку или проезжую часть, по одному – на газопровод низкого давления и контактные провода трамвайной линии. Также сходом снега с крыши административного здания в Ленинском районе повреждена легковушка Mazda.

Значительные повреждения в результате непогоды получили только автомобили.