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В Уфе упавшие из-за снега деревья повредили несколько автомобилей

Вчера, 11 апреля, Уфу внезапно накрыло снегопадом. Мокрый снег налипал на ветки деревьев и под его тяжестью некоторые из них ломались.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Управления гражданской защиты города сообщает о том, что за сутки поступило 10 сообщений о падении деревьев.

Люди не пострадали, чего не скажешь об их имуществе – были повреждены три автомобиля (Audi, Suzuki и «Лада-Гранта»).

Также зафиксировано два случая падения на ЛЭП наружного освещения, три – на парковку или проезжую часть, по одному – на газопровод низкого давления и контактные провода трамвайной линии. Также сходом снега с крыши административного здания в Ленинском районе повреждена легковушка Mazda.

Значительные повреждения в результате непогоды получили только автомобили.

Глава района – о вырубке деревьев в центре Уфы: «Все правильно делаем»

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