18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Башкортостан отменит свой закон о запрете на продажу газосодержащих товаров детям

Республиканский закон, ограничивающий продажу детям газовых зажигалок, баллончиков для их заправки и других подобных товаров приняли пять лет назад с целью борьбы со сниффингом – крайне опасной для здоровья формы токсикомании.

Теперь его хотят признать утратившим силу – в связи с тем, что аналогичный закон принят на федеральном уровне и проблема сниффинга подлежит единому для всей страны законодательному регулированию.

«Необходимости в региональном законе уже нет. Соответственно утратившими силу признаются как сам республиканский закон, так и статья КоАП о штрафах за его нарушение.

Отмечу, что административная ответственность, установленная в этом году федеральным законодательством, несопоставимо жестче, штрафы выше на порядки. Это говорит об опасности сниффинга и необходимости решительных действий для защиты здоровья детей и молодежи», – пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: