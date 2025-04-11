Башкортостан отменит свой закон о запрете на продажу газосодержащих товаров детям

Теперь его хотят признать утратившим силу – в связи с тем, что аналогичный закон принят на федеральном уровне и проблема сниффинга подлежит единому для всей страны законодательному регулированию.

«Необходимости в региональном законе уже нет. Соответственно утратившими силу признаются как сам республиканский закон, так и статья КоАП о штрафах за его нарушение.

Отмечу, что административная ответственность, установленная в этом году федеральным законодательством, несопоставимо жестче, штрафы выше на порядки. Это говорит об опасности сниффинга и необходимости решительных действий для защиты здоровья детей и молодежи», – пояснил спикер регионального парламента Константин Толкачев.