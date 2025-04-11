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На улицах Уфы до конца апреля проведут генеральную уборку

Сегодня, 11 апреля, первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников провел очередной оперативный штаб, на котором обсуждались актуальные вопросы о жизни города.

В ходе оперативного штаба обсуждали предстоящую масштабной уборку в городе.

Поскольку погода внесла свои коррективы, основные работы должны быть организованы 19 и 26 апреля. К субботникам привлекут сотрудников городских предприятий.

«Наша задача – до первого мая навести порядок на территории города, чтобы достойно встретить мероприятия, посвященные Дню Победы», – отметил Сергей Кожевников.

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