Россельхознадзор нашел нарушения в работе зоопарка на территории парка имени Лесоводов Башкортостана

В ходе выездного обследования инспектор зафиксировал, что посетители зоопарка перебрасывают еду через вольеры к животным, которые употребляют ее в пищу.

У еды, которую бросают посетители, конечно, нет сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, а также ветеринарных сопроводительных документов.

МБУ «Горзеленхоз» Уфы «объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных постановлением правительства РФ, и предложены меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», – говорится в сообщении Россельхознадзора.