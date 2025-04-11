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Россельхознадзор нашел нарушения в работе зоопарка на территории парка имени Лесоводов Башкортостана

Государственный инспектор Управления Россельхознадзора провел проверку условий, в которых содержатся животные в зоопарке лесопарка имени Лесоводов Башкортостана.

Фото: Россельхознадзор Башкортостана

Фото: Россельхознадзор Башкортостана

В ходе выездного обследования инспектор зафиксировал, что посетители зоопарка перебрасывают еду через вольеры к животным, которые употребляют ее в пищу.

У еды, которую бросают посетители, конечно, нет сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, а также ветеринарных сопроводительных документов.

МБУ «Горзеленхоз» Уфы «объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных постановлением правительства РФ, и предложены меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Стало известно, когда в Уфе начнут строить современный зоопарк

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