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В Башкортостане газом обеспечены 87,3% домов

За последние четыре года в Башкортостане построили 44 межпоселковых газопровода протяженностью 494,6 км – и в ближайшие годы эта программа продолжится.

Сетевым газом в Башкортостане обеспечены 87,3% домов – об этом в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

«Это неплохой показатель – выше, чем во многих регионах. Но нам есть куда расти.

У нас налажено тесное взаимодействие с руководством и дочерними предприятиями «Газпрома». Это наши надежные партнеры, вместе с которыми мы стараемся сделать жизнь в нашей республике лучше и комфортнее.

Продолжаем реализовывать совместные проекты и программы, темпов не сбавляем», – написал Радий Хабиров.

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