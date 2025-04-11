В Башкортостане газом обеспечены 87,3% домов

Сетевым газом в Башкортостане обеспечены 87,3% домов – об этом в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

«Это неплохой показатель – выше, чем во многих регионах. Но нам есть куда расти.

У нас налажено тесное взаимодействие с руководством и дочерними предприятиями «Газпрома». Это наши надежные партнеры, вместе с которыми мы стараемся сделать жизнь в нашей республике лучше и комфортнее.

Продолжаем реализовывать совместные проекты и программы, темпов не сбавляем», – написал Радий Хабиров.