В Башкортостане за неделю подорожал бензин

По состоянию на седьмое апреля 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 57,47 рубля за литр (+0,25 рубля за неделю);

– АИ-92 – 55,11 рубля за литр (+0,26 рубля);

– АИ-95 – 59,54 рубля за литр (+0,26 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,25 рубля за литр (+0,17 рубля);

– дизельное топливо – 68,12 рубля за литр (+0,22 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,29 рубля за литр) и по России (59,34 рубля за литр).