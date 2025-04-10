Роспотребнадзор Башкортостана: «Маркировка "Не содержит ГМО" – это целиком маркетинговый ход»

«Маркировка "Не содержит ГМО" – это целиком маркетинговый ход и встретить ее можно на продукции, которая в принципе не может быть генномодифицированной.

Роспотребнадзор регистрирует продукты только после проведения множества исследований на содержание в них ГМО», – говорится в сообщении республиканского Роспотребнадзора.

В лабораториях Центров гигиены и эпидемиологии есть необходимое для проведения настоящих исследований высокотехнологичное оборудование. Оно позволяет применять многоступенчатые методы определения ГМО растительного происхождения, основанные на молекулярно-биологических технологиях.

За 2024 год в Башкортостане на наличие ГМО исследована 1041 проба, среди них: алкогольные напитки, продукты детского питания, мясо и мясная продукция, молочная продукция, плодоовощная продукция. Все исследованные пробы соответствовали требованиям.