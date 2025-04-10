В Уфе из-за ремонта перекроют 2 улицы

До 10 мая ограничили движение транспорта по Новомостовой на участке от Заки Валиди до Тукаева.

Это ограничение связано с ремонтом дороги на проезжей части.

Также в выходные будут полностью перекрывать улицу Сагита Агиша на время укладки асфальта:

– 12 апреля с 7.00 до 24.00 – от дома с адресом Сагита Агиша, 2Б до улицы Степана Злобина;

– 13 апреля с 7.00 до 24.00 – от Степана Злобина до Менделеева.