В Уфе из-за ремонта перекроют 2 улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До 10 мая ограничили движение транспорта по Новомостовой на участке от Заки Валиди до Тукаева.
Это ограничение связано с ремонтом дороги на проезжей части.
Также в выходные будут полностью перекрывать улицу Сагита Агиша на время укладки асфальта:
– 12 апреля с 7.00 до 24.00 – от дома с адресом Сагита Агиша, 2Б до улицы Степана Злобина;
– 13 апреля с 7.00 до 24.00 – от Степана Злобина до Менделеева.
Схема: администрация Уфы
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